Arrivano le Unique Nights e la Nuova Peugeot 308 SW fa il suo debutto in Italia Per la Nuova Peugeot 308 SW, versione che va a completare la gamma di Nuova 308, la Casa del Leone ha pensato a tutto: showroom aperti fino alle 21, offerta finanziaria i-Move e, soprattutto, la qualità unica di Peugeot.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinario l'evento per un lancio altrettanto straordinario: Peugeot ha deciso di unire la campagna di lancio della Nuova 308 SW con le aperture serali degli showroom che resteranno a disposizione dei visitatori, a partire dal prossimo 16 giugno, fino alle ore 21 per tre giovedì del mese. Sono le "Unique Nights", a favore di una clientela cui mettere a disposizione un'ulteriore fondamentale disponibilità di tempo per poter visitare gli showroom della Casa del Leone.

Un ‘occasione imperdibile che si spinge oltre i confini del tradizionale "Porte Aperte" domenicale, con i Concessionari Peugeot che saranno presenti contemporaneamente in diversi eventi sull'intero territorio italiano, per completare il dispositivo di lancio di Nuova 308 SW, ultima innovativa versione che va a completare la gamma di Nuova 308.

A distanza di qualche settimana dall'immissione sul mercato italiano della berlina cinque porte, il successo della gamma viene ribadito dalla presentazione della SW che permetterà di soddisfare ulteriori esigenze con la garanzia della qualità e dell'innovazione del progetto 308. Nuova 308 SW si presenta con un design capace di tracciare una nuova strada nel segmento di mercato più importante a livello europeo grazie ad una personalità riconoscibile a prima vista, decisa, unita all'efficienza e all'eccellenza tecnologica.

Le nuove motorizzazioni plug-in Hybrid completano l'offerta con una strategia che richiama sempre più le esigenze e le inclinazioni della clientela moderna, votata al concetto di Power of Choice, mentre l'innovativo "Peugeot i-Cockpit" offre l'impagabile gusto di una guida inedita. Il tutto presentato da Peugeot attraverso un’offerta finanziaria i-Move studiata nei minimi dettagli per venire incontro alle esigenze della clientela. Peugeot 308 SW godrà della strategia "Time to Change Lev", in cui la rata per la versione termica è pari a quella della versione elettrificata: 269 euro mensili. Senza dimenticare un anno di estensione della garanzia e manutenzione programmata e, sulle versioni Hybrid, un anno di ricariche pubbliche illimitate.