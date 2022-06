Altra tragedia al TT, sono morti Roger e Bradley Stockton: padre e figlio vittime di un incidente Altro drammatico incidente al Tourist Trophy dell’Isola di Man 2022 che ha visto l’esperto Roger Stockton e suo figlio Bradley di 21 anni morire durante una gara di sidecar. Sale a cinque il numero delle vittime di questa edizione del TT.

A cura di Michele Mazzeo

Altra tragedia al Tourist Trophy 2022, Roger e Bradley Stockton, rispettivamente padre e figlio, sono morti in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulle strade dell'Isola di Man nel corso dell'ultimo giro della seconda gara riservata ai Sidecar. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori di quella che è stata già ribattezzata la "Corsa della Morte" e che vede adesso salire a cinque le vittime di questa edizione.

"È con profondo senso di dolore che le gare del TT dell'Isola di Man possono annunciare la perdita di Roger e Bradley Stockton a seguito di un incidente nell'ultimo giro della seconda Sidecar Race delle gare del TT dell'Isola di Man 2022" si legge infatti nella nota di cordoglio diramata attraverso i canali ufficiali della manifestazione motociclistica.

Il 56enne Roger Stockton era alla sua 20esima partenza in gara nella sua undicesima apparizione al TT mentre il figlio Bradley di 21 anni stava partecipando come passeggero nel sidecar guidato dal padre alla sua seconda gara in questa sua prima avventura al Tourist Trophy.

Questa tragedia, la quarta dell'edizione 2022 dopo quelle che hanno visto morire il 52enne nordirlandese Davy Morgan, il 29enne britannico Mark Purslow e il 35enne francese Oliver Lavorel (proprio nella prima gara riservata ai sidecar che ha visto Roger e Bradley Stockton classificarsi in ottava posizione), conferma di fatto quanto correre in moto sulle strette strade dell'Isola di Man sia pericoloso per chiunque, anche per i piloti più esperti dato che Roger Stockton era considerato uno dei veterani delle corse estreme in motocicletta (e in sidecar).

Nonostante la giovane età anche il figlio Bradley, cresciuto nell'ambiente che ha frequentato fin da piccolissimo insieme al padre, pur essendo al suo primo Tourist Trophy non era un novizio per quel che concerne le gare in moto alle quali partecipava da quando aveva 16 anni.