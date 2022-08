Alonso deride la Ferrari in diretta TV: “Fanno sempre così”. Stavolta hanno spiazzato anche lui Fernando Alonso è rimasto sorpreso dalla strategia della Ferrari al penultimo giro del GP del Belgio con Leclerc e non ha usato mezzi termini nel commentarla.

A cura di Vito Lamorte

Il Gran Premio del Belgio 2022 ha visto tra i suoi protagonisti più brillanti in Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è partito dalla terza piazza dopo il contatto con Lewis Hamilton alla partenza la sua giornata sembrava compromessa: grazie alla penalità di Charles Leclerc è arrivato un buon quinto posto per il driver dell'Alpine, che sta vivendo una seconda giovinezza al volante e sta dimostrando tutto il suo valore.

Proprio questo momento ha lasciato un po' di perplessità alla fine della gara di Spa-Francorchamps, perché nessuno si aspettava il richiamo del monegasco ai box al penultimo giro e l'epilogo con la sanzione da parte dei giudici di gara.

Dal muretto della Ferrari hanno deciso di fermare Leclerc al giro 42 per un set di soft usate, nel tentativo di ottenere il giro veloce della gara ma il pilota della Rossa è uscito di poco davanti ad Alonso, che è riuscito a superarlo. Leclerc, alla fine è passato, si è assicurato la quinta posizione ma senza centrare l'obiettivo prefissato.

Il team radio prima che Leclerc si fermasse ai box ha persino mostrato qualche dubbio anche da parte di Charles in merito all'idea dei suoi ingegneri: "Non rischierò questa volta. Se davvero volete provarci lo faccio…Ma io comunque non rischierei".

Qualche istante dopo gli è stato ordinato "box now box", e così ha fatto. Il driver monegasco è riuscito a riprendersi il quinto posto superando Alonso ma dopo la bandiera a scacchi è stato penalizzato di cinque secondi per eccesso di velocità nella corsia dei box. Leclerc quando è andato a fare le interviste post-gara non era al corrente della sanzione ma si è preso la colpa per quanto accaduto.

Chi ha potuto festeggiare un buon quinto posto da questa situazione è stato Fernando Alonso, che parlando con Sky F1 ha sottolineato lo stupore per la mossa della Ferrari a due giri dalla fine. Lo spagnolo ha pungolato la scuderia di Maranello e le sue strategie con una risposta piccata: "Sì, sono rimasto sorpreso, ma la Ferrari fa sempre delle strane strategie, quindi era una di quelle".