A 84 anni Jackie Stewart è di nuovo al volante di una Formula 1, e torna in pista anche la Tyrrell Il pilota scozzese, tre volte campione del mondo in Formula 1, a 84 anni è tornato al volante e lo ha fato con la Tyrrell con cui nel 1973 vinse il Gran Premio di Monza.

Qualche mese fa era tornato al volante di una Formula 1 Alain Prost, leggenda assoluta del circus, campione del mondo quattro volte in un'epoca in cui i campioni abbondavano. Il francese aveva indossato casco e tuta ed in Bahrain aveva guidato una delle sue meravigliose McLaren, e lo ha fatto con 68 primavere sulle spalle. Forse un record. Ma in ogni caso c'è chi ha fatto meglio di lui. Perché Sir Jackie Stewart è tornato a guidare un bolide di Formula 1, lo ha fatto a Goodwood e soprattutto a 84 anni si è rimesso al volante di una Formula 1.

Si dice che una volta imparato ad andare in bicicletta non lo si dimentica mai, così come nuotare. Una volta imparato lo si ricorda. Così dev'essere anche per i piloti che a ogni età, naturalmente con velocità diverse, sanno guidare una Formula 1. Sir Jackie Stewart è stato ed è tutt'ora una delle leggende del motorsport, non lo è solo per i tre titoli Mondiali vinti, in un periodo in cui i piloti erano dei veri eroi. Pilota scozzese, coraggioso e corretto, venne definito ‘Gentleman Racer' in una canzone da Robbie Williams, dedicata proprio a Jackie.

Stewart, nonostante qualche problema di salute, è sempre attivo, spesso si presenta alle corse e non disdegna dare le sue opinioni, che a volte sono durissime, mai tenero con Lewis Hamilton. Sabato 9 settembre il tre volte campione del mondo è tornato a bordo della sua Tyrrell, una delle scuderie storiche dei suoi tempi, per celebrare i 50 anni dal successo ottenuto a Monza e soprattutto il suo ultimo titolo (vinto nel 1973). Una bella iniziativa.

Stewart ha inforcato il casco e ha fatto un paio di giri di pista spingendo anche sull'acceleratore sul rettilineo. Senz'altro un bel momento e delle scene che fanno piacere ai veri appassionati di Formula 1. Uno dei suoi rivali del tempo, il belga Jackie Ickx, che è stato anche pilota Ferrari, lo ha voluto ulteriormente omaggiare: "Ai miei tempi era lui l’uomo da battere. È una vera leggenda ed è stato un'ispirazione per tutti noi".