Ultimo giorno di calciomercato in diretta, le news: Zakaria alla Juve, trattativa per Nandez

Le ultime notizie di mercato di oggi, lunedì 31 gennaio, ultimo giorno di calciomercato. Alle ore 20 si chiuderà la sessione invernale di trasferimenti, spazio alle ultime trattative. Juventus ancora protagonista: per Zakaria visite e firma, preso Gatti dal Frosinone, Nandez è al centro di una complessa negoziazione con il Cagliari, con le ultime ore di trattative che potrebbero essere decisive. I bianconeri continuano a lavorare per una cessione in extremis di Ramsey. Attesa per una possibile acquisto last minute per il Milan, protagonista di un mercato di gennaio in tono minore. Tutte le ultimissime news in diretta.

0 nuovi aggiornamenti