Tour de France 2023, oggi la 14a tappa Annemasse – Morzine: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

Oggi sabato 15 luglio, si corre la 14a tappa del Tour de France: la Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil. E' una tappa interamente alpina ma presenta un traguardo insidioso, in discesa. Ci sono ben 5 GPM di cui un Hors Categorie. Diretta su Rai2 e su RaiPlay in chiaro per vederla in TV o in streaming. Nella tappa di ieri, vittoria per Kwiatkowski con Vingegaard che resta in maglia gialla.

Altro spettacolo alpino dopo le scintille di ieri nella tappa numero 13 che ha dato il via alla tre giorni alpina che può scombussolare di nuovo la classifica generale. Vingegaard e Pogacar sono chiamati all'appello. Attenzione al finale in totale discesa che potrebbe preservare qualche intoppo di troppo.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Annemasse – Morzine Les Portes du Sole

Si parte da Annemasse e subito si inizia ad andare su e giù dalle Alpi. Il Col de Saxel si trova a soli 18 dalla partenza, in 3a categoria che apre le porte alle altre salite: il Col de Cu e il Col de Feu entrambi di prima categoria, poi il Col de La Ramaz che spingerà il gruppo oltre i 1600 metri d'altezza, a una media del 7%. Prima del gran finale spezzagambe: il Col de Joux Plane un Hors Categorie con una salita quasi di 12 chilometri e una pendenza attorno all'8% di media.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil

Tappa lunga e difficile, con partenza alle 13:00 e arrivo non prima delle 17:20, per una serie di saliscendi che non lasciano spazio a sortite individuali con arrivo in discesa che metterà a dura prova la tecnica dei corridori. Una pendenza importante per un arrivo da monitorare con attenzione a Morzine.

Chi sono i favoriti di oggi

Il finale in discesa lascia spazio a sortite particolari, ma durante il percorso Vingegaard e Pogacar non potranno non provare a darsi battaglia cercando allunghi decisivi per la classifica generale.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

