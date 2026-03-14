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Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo alle 21:30 a Indian Wells: in palio c’è la finale

Sinner sfida Zverev nella semifinale/nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.

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14 Marzo 2026 18:30
Ultimo agg. 19:32
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Jannik Sinner stasera scende in campo a Indian Wells per giocare la semifinale del torneo 1000. Il suo avversario è Alexander Zverev, numero 4 della classifica ATP. I precedenti sono 10, Jannik avanti 6-4. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 21:30 e sarà trasmesso in diretta TV solo su Sky, canali 201 e 203. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

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Indian Wells 2026 di tennis
19:30

Alcaraz in campo contro Medvedev nell'altra semifinale

Il tennista spagnolo, già due volte vincitore di questo torneo, scenderà in campo contro il russo Medvedev immediatamente a seguire la sfida Sinner-Zverev. Alcaraz è ampiamente favorito e prova ad allungare la sua serie di vittorie consecutive.

A cura di Alessio Morra
19:15

Chi è Zverev, il percorso del tedesco a Indian Wells

Alexander Zverev è uno dei tennisti più forti al mondo, è su livelli altissimi da anni, non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di diverse finali perse. Zverev è numero 4 ATP e a Indian Wells sta giocando particolarmente bene, anche Zverev sta filando come un treno, nei quarti ha liquidato Fils.

A cura di Alessio Morra
19:00

Il percorso di Sinner a Indian Wells

Jannik Sinner non ha perso nemmeno un set nelle quattro partite giocate in California, per la verità tre le ha vinte in modo nettissimo: quella all'esordio con Svrcina, quella del terzo turno con Shapovalov e i quarti con Tien. In mezzo il 7-6 7-6 a Joao Fonseca.

A cura di Alessio Morra
18:45

I precedenti tra Sinner e Zverev

Dieci le sfide ufficiali tra l'italiano e il tedesco. Zverev ha vinto quattro delle prime cinque partite, poi sono arrivati cinque vittorie in fila di Sinner, che ha vinto con Zverev le tre partite giocate nel 2025.

A cura di Alessio Morra
18:30

Dove vedere Sinner-Zverev oggi a Indian Wells in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi per giocare la semifinale del torneo 1000 di Indian Wells, l'avversario sarà Alexander Zverev. La partita inizierà non prima delle ore 21:30, a seguire Medvedev-Alcaraz. Il match sarà trasmesso solo da Sky, che lo manderà in onda in TV sui canali 201 e 203 e in streaming per abbonati sarà disponbiile con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
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