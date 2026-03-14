Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo alle 21:30 a Indian Wells: in palio c’è la finale

Jannik Sinner stasera scende in campo a Indian Wells per giocare la semifinale del torneo 1000. Il suo avversario è Alexander Zverev, numero 4 della classifica ATP. I precedenti sono 10, Jannik avanti 6-4. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 21:30 e sarà trasmesso in diretta TV solo su Sky, canali 201 e 203. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.
Alcaraz in campo contro Medvedev nell'altra semifinale
Il tennista spagnolo, già due volte vincitore di questo torneo, scenderà in campo contro il russo Medvedev immediatamente a seguire la sfida Sinner-Zverev. Alcaraz è ampiamente favorito e prova ad allungare la sua serie di vittorie consecutive.
Chi è Zverev, il percorso del tedesco a Indian Wells
Alexander Zverev è uno dei tennisti più forti al mondo, è su livelli altissimi da anni, non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di diverse finali perse. Zverev è numero 4 ATP e a Indian Wells sta giocando particolarmente bene, anche Zverev sta filando come un treno, nei quarti ha liquidato Fils.
Il percorso di Sinner a Indian Wells
Jannik Sinner non ha perso nemmeno un set nelle quattro partite giocate in California, per la verità tre le ha vinte in modo nettissimo: quella all'esordio con Svrcina, quella del terzo turno con Shapovalov e i quarti con Tien. In mezzo il 7-6 7-6 a Joao Fonseca.
I precedenti tra Sinner e Zverev
Dieci le sfide ufficiali tra l'italiano e il tedesco. Zverev ha vinto quattro delle prime cinque partite, poi sono arrivati cinque vittorie in fila di Sinner, che ha vinto con Zverev le tre partite giocate nel 2025.
Dove vedere Sinner-Zverev oggi a Indian Wells in TV e streaming
Jannik Sinner torna in campo oggi per giocare la semifinale del torneo 1000 di Indian Wells, l'avversario sarà Alexander Zverev. La partita inizierà non prima delle ore 21:30, a seguire Medvedev-Alcaraz. Il match sarà trasmesso solo da Sky, che lo manderà in onda in TV sui canali 201 e 203 e in streaming per abbonati sarà disponbiile con Sky Go e NOW.