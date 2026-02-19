Sinner-Mensik in diretta all’ATP Doha, quarti di finale LIVE: l’orario d’inizio, chi vince affronta Fils

Jannik Sinner affronta Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo ATP Doha. Si gioca non prima delle 19, ora italiana, a seguire il confronto tra Alcaraz e Khachanov. Sinner dopo aver battuto Popyrin torna subito in campo contro il 20enne ceco numero 16 del mondo contro il quale non ha mai giocato in carriera. Chi vince questa partita, in semifinale affronterà Fils. Diretta TV in esclusiva su Sky, con streaming su Sky GO e NOW.
Rischia di slittare l'orario d'inizio della partita di Sinner
L'orario d'inizio della partita di Sinner rischia di slittare. Infatti Khachanov e Alcaraz sono ancora alle prese con il primo set, e difficilmente a meno di tracolli finiranno alle 19.
Chi vince tra Sinner e Mensik affronta Fils
È già noto l'avversario del vincente della partita tra Sinner e Mensik. Si tratta del francese Fils che nel primo pomeriggio ha superato abbastanza agevolmente Lehecka confermando il buon momento.
Il programma di oggi a Doha, l'orario della partita di Sinner
Per la prima volta quella di Sinner sarà la partita che chiude il programma odierno nel torneo di Doha. Si gioca non prima delle 19, ora italiana, a seguire quella tra Alcaraz e Khachanov. Se il match dello spagnolo dovesse allungarsi, allora anche quello di Sinner inizierà in ritardo.
Gli avversari superati da Mensik a Doha
Jakub Mensik non era partito fortissimo a Doha, imponendosi solo al terzo set contro il qualificato Choinski. Nel secondo turno poi il confronto vinto senza problemi su Zhang. Ora la prima sfida della carriera contro Sinner, per capire anche il proprio potenziale.
Il percorso di Sinner all'ATP Doha
Jannik Sinner ha già disputato due partite a Doha. Sia contro Machac che contro Popyrin stesso copione per il tennista italiano che ha dominato il primo set, allentando la presa nel secondo portato a casa comunque senza particolari patemi. Ora un'altra sfida con un tennista ceco, per poi affrontare la semifinale contro uno tra Lehecka e Fils.
Nessun precedente tra Sinner e Mensik
Quella tra Sinner e Mensik è una sfida inedita. Il tennista italiano e quello ceco non si sono mai affrontati in carriera. C'è grande curiosità perché Jakub viene considerato uno dei talenti più interessanti del circuito. Per questo si attende la sua prova contro uno dei due dominatori del momento.
Dove vedere Sinner-Mensik oggi all'ATP Doha in TV e streaming
La partita tra Sinner e Mensik come tutte quelle del torneo di Doha non si possono vedere in TV in chiaro. Diretta esclusiva sui canali Sky (Sky Sport Tennis) che trasmette tutti i match dell'appuntamento qatariota. Streaming sull'app Sky GO e su NOW, servizio live on demand, sempre a pagamento.