Sinner-Medvedev in diretta LIVE, in campo dalle 22 a Indian Wells: in palio c’è il titolo

Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella finale del torneo 1000 di Indian Wells. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 22. Sinner non ha mai vinto questo torneo e non ha perso nemmeno un set nelle cinque partite disputate. Medvedev è reduce dallo splendido successo su Alcaraz che lo riporterà nella top ten della classifica ATP. I precedenti sono 15, Jannik è in vantaggio 8-7. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW, sempre solo per abbonati. Non ci sarà diretta in chiaro.

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