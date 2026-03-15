Sinner-Medvedev in diretta LIVE, in campo dalle 22 a Indian Wells: in palio c’è il titolo

Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella finale del torneo 1000 di Indian Wells. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 22. Sinner non ha mai vinto questo torneo e non ha perso nemmeno un set nelle cinque partite disputate. Medvedev è reduce dallo splendido successo su Alcaraz che lo riporterà nella top ten della classifica ATP. I precedenti sono 15, Jannik è in vantaggio 8-7. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW, sempre solo per abbonati. Non ci sarà diretta in chiaro.
Sabalenka avanti di un break nel terzo set della finale femminile
6-3 Rybakina, 6-3 Sabalenka. Il terzo è decisivo, la numero 1 conduce 4-2 e vede il titolo di Indian Wells.
Terzo set tra Sabalenka e Rybakina: in corso la finale femminile
Il programma della giornata prevede Sinner-Medvedev, ma prima c'è la finale tra Sabalenka e Rybakina che dopo essersi incontrate per il titolo degli Australian Open si stanno giocando pure quello di Indian Wells: un set per parte, ora il terzo set.
Sesta finale tra Sinner e Medvedev
Sedicesima sfida tra Jannik e il russo e curiosamente sesta finale tra Sinner e Medvedev, che ha vinto le prime due a Rotterdam e Miami nel 2023. Poi è stato l'italiano a imporsi a Pechino e Vienna nel 2023 e soprattutto agli Australian Open nel 2024.
Il percorso di Medvedev a Indian Wells: ha vinto anche con Alcaraz
Daniil Medvedev ha fatto una fatica enorme per raggiungere Indian Wells da Dubai, ci ha messo 48 ore per passare da una parte all'altra del mondo. In campo è stato implacabile tanto nei primi turni che nelle finali, nei quarti ha battuto Draper e in semifinale ha vinto con Alcaraz.
Come cambierà il ranking di Sinner dopo Indian Wells
Jannik Sinner rimarrà numero 2 della classifica ATP in ogni caso, essendo piuttosto lontano da Alcaraz. Ma vincendo il torneo guadagnerebbe 600 punti allo spagnolo e inizierebbe la sua rimonta.
Chi è Daniil Medvedev, l'ex numero 1 che sfida Sinner in finale a Indian Wells
Non ha bisogno di presentazioni il tennista russo, che ha raggiunto il numero 1 della classifica nel 2022. Ha vinto un titolo Slam, ma ha perso tre finali Major. Nel 2026 ha vinto già due titoli: Brisbane e Dubai e a Indian Wells giocherà la terza finale stagionale.
Il percorso di Sinner a Indian Wells
Jannik Sinner ha avuto un percorso netto fin qui. Cinque partite naturalmente tutte vittorie e nemmeno un set perso. Ha battuto Svricina, Shapovalov, Joao Fonseca, quello che ha resistito meglio perdendo 7-6 7-6, Tien e Zverev in semifinale.
Sinner-Medvedev, i precedenti: questa la sfida numero 16
Jannik Sinner contro Daniil Medvedev atto sedicesimo. Sfida abituale quella tra l'italiano e il russo, sfida d'elite tra due ex numeri 1 del mondo. Medvedev ha vinto i primi sei precedenti, poi Sinner ne ha vinto otto su nove, perdendo solo ai quarti di Wimbledon nel 2024, quando ebbe anche problemi di natura fisica e cedette al quinto set.
Dove vedere Sinner-Medvedev oggi a Indian Wells in TV e streaming
Jannik Sinner cercherà il primo titolo del 2026 a Indian Wells, dove sfiderà Daniil Medvedev nella finale del primo torneo 1000 della stagione. L'incontro non inizierà non prima delle 22, e in ogni caso dopo la finale femminile Sabalenka-Rybakina. Diretta TV in esclusiva su Sky, canali 201 e 203. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.