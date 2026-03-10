Sinner-Fonseca in diretta LIVE: prima sfida tra Jannik e Joao a Indian Wells, quando si gioca

Sinner affronta Fonseca negli ottavi di finale di Indian Wells. Si gioca non prima delle 2, ora italiana, con Jannik che per la prima volta in carriera affronta il talento 19enne brasiliano numero 35 al mondo. I due non hanno mai nascosto la stima reciproca: il brasiliano ha palleggiato con il tennista italiano nelle Finals del 2024, incassando i suoi complimenti. Fonseca ha disputato finora un ottimo torneo battendo Collignon, Khachanov e Paul, mentre Sinner ha passeggiato con Svrcina e Shapovalov. Chi vince affronterà ai quarti di finale uno tra Tien e Davidovich Fokina. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

