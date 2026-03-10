Sinner-Fonseca in diretta LIVE: prima sfida tra Jannik e Joao a Indian Wells, quando si gioca

Sinner affronta Fonseca negli ottavi di finale di Indian Wells. Si gioca non prima delle 2, ora italiana, con Jannik che per la prima volta in carriera affronta il talento 19enne brasiliano numero 35 al mondo. I due non hanno mai nascosto la stima reciproca: il brasiliano ha palleggiato con il tennista italiano nelle Finals del 2024, incassando i suoi complimenti. Fonseca ha disputato finora un ottimo torneo battendo Collignon, Khachanov e Paul, mentre Sinner ha passeggiato con Svrcina e Shapovalov. Chi vince affronterà ai quarti di finale uno tra Tien e Davidovich Fokina. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.
I precedenti tra Sinner e Fonseca
Sinner e Fonseca non si sono mai affrontati nel circuito. Questo match di Indian Wells è dunque una prima assoluta per entrambi che però si sono incrociati alle Finals del 2023, quando il giovane Joao vestiva i panni di sparring partner. Un'occasione di crescita importante per il brasiliano che raccontò di aver ricevuto consigli speciali dal giocatore italiano per la sua crescita.
Dove vedere Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells in TV e streaming
La partita tra Sinner e Fonseca come tutte quelle di Indian Wells non saranno visibili in TV in chiaro. Infatti tutto il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Sky che ne detiene i diritti. Nessuna possibilità dunque di gustarsi la partita degli ottavi di finale senza sottoscrivere l'abbonamento all'emittente satellitare che trasmetterà la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.