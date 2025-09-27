Sinner-Atmane oggi in diretta all’ATP Pechino 6-4/2-1: Jannik vince il primo set, nessun break nel secondo

Jannik Sinner è in campo dalle 9 contro Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il campione azzurro ha vinto il primo set 6-4, capitalizzando il break al terzo gioco. Sinner ha sconfitto all'esordio Marin Cilic, lasciandogli appena quattro game. Sinner e Atmane si sono affrontati solo una volta in carriera, lo scorso agosto quando Jannik si impose in due set nelle semifinale del torneo di Cincinnati. L'incontro si può seguire in diretta TV su Sky, streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.
Sinner strappa il servizio ad Atmane nel terzo gioco del secondo set: 2-1 per Jannik
Il secondo set degli ottavi di finale di Pechino segue finora lo stesso percorso del primo: Jannik Sinner si è portato avanti un break al terzo gioco, 2-1 per l'altoatesino.
Sinner 1-1 nel secondo set contro Atmane
Niente break all'inizio del secondo set a Pechino tra Sinner e Atmane: il punteggio è 1-1.
Jannik Sinner chiude 6-4 il primo set contro Atmane
Jannik Sinner si è aggiudicato il primo set contro Atmane a Pechino: 6-4 il punteggio per l'azzurro, che ha capitalizzato il break al terzo gioco, tenendo poi i suoi servizi (cinque palle break annullate).
Sinner continua a tenere i servizi nel primo set: 5-3 su Atmane
Jannik Sinner mantiene il break di vantaggio nel primo set contro il francese Atmane: il campione azzurro ha tenuto agevolmente un paio di servizi e conduce 5-3.
Si va avanti coi servizi: 3-2 per Sinner nel primo set
Sinner e Atmane tengono i servizi (Jannik deve annullare palle break): 3-2 per l'azzurro il punteggio nel primo set.
2-1 Sinner, Jannik piazza subito il break
Sinner strappa subito il servizio nel primo set ad Atmane, chiudendo il game con un attacco in controtempo e volée smorzata: 2-1 per Jannik.
1-1 nel primo set, Sinner tiene agevolmente il servizio
Dopo un primo game molto lungo, in cui Atmane è andato ai vantaggi sul proprio servizio, Sinner ha tenuto la sua battuta agevolmente: 1-1 nel primo set.
Inizia il match tra Sinner e Atmane a Pechino
Si parte a Pechino tra Sinner e Atmane: in palio i quarti di finale del torneo ATP 500.
I prossimi tornei di Jannik Sinner
Dopo Pechino, Sinner resterà in Cina e giocherà il torneo 1000 di Shanghai che ha vinto lo scorso anno. Poi tappa in Arabia Saudita per il Six Kings Slam prima di tornare in Europa per Vienna, il 1000 di Parigi e le ATP Finals in programma a Torino.
Il tabellone di Sinner al China Open, il possibile avversario ai quarti
Sinner se si qualificherà per i quarti di finale tornerà in campo lunedì e lo farà contro il vincente del match tra Alexandre Muller, francese che ha eliminato la testa di serie Khachanov, e il magiaro Maroszan, che ha esordito vincendo contro il transalpino Bonzi.
In corsa a Pechino c'è anche Lorenzo Musetti
Tornerà in campo invece domenica il numero 7 della Race, che dopo una battaglia di tre set ha superato Mpetshi Perricard. Negli ottavi di finale Musetti se la vedrà con Mannarino, che a sorpresa ha battuto il kazako Bublik.
Cosa sta cambiando Sinner nel suo modo di gioco
Dopo gli US Open l'aveva detto: "Cambierò qualcosa, uscirò dalla mia confort zone". Dalle parole è passato ai fatti. Si è allenato e ha apportato delle modifiche in particolare al servizio. Con Cilic è andata bene, in termini percentuali, Atmane è un test molto più probante.
I precedenti tra Sinner e Atmane e la carta pokemon
Sinner e Atmane si sono incontrati lo scorso 16 agosto nella semifinale di Cincinnati, raggiunta clamorosamente dal francese che giocò un torneo pazzesco. Jannik vinse in due set. Prima della partita Atmane regalò a Sinner una carta pokemon, perché quel giorno era il compleanno dell'allora numero 1 del mondo.
Dove vedere Sinner-Atmane oggi all'ATP Pechino in tv e streaming
Jannik Sinner e Terence Atmane scenderanno in campo alle ore 9 sul campo centrale di Pechino, dove si disputano un torneo maschile e uno femminile. Sinner-Atmane è il match principale per gli appassionati italiani. Il numero 2 del mondo è favoritissimo nell'incontro che si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.