Sinner-Atmane oggi in diretta all’ATP Pechino 6-4/2-1: Jannik vince il primo set, nessun break nel secondo

Sinner sfida Atmane agli ottavi del China Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

27 Settembre 2025 8:00
Ultimo agg. 10:20
Immagine

Jannik Sinner è in campo dalle 9 contro Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il campione azzurro ha vinto il primo set 6-4, capitalizzando il break al terzo gioco. Sinner ha sconfitto all'esordio Marin Cilic, lasciandogli appena quattro game. Sinner e Atmane si sono affrontati solo una volta in carriera, lo scorso agosto quando Jannik si impose in due set nelle semifinale del torneo di Cincinnati. L'incontro si può seguire in diretta TV su Sky, streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.

10:20

Sinner strappa il servizio ad Atmane nel terzo gioco del secondo set: 2-1 per Jannik

Il secondo set degli ottavi di finale di Pechino segue finora lo stesso percorso del primo: Jannik Sinner si è portato avanti un break al terzo gioco, 2-1 per l'altoatesino.

A cura di Paolo Fiorenza
10:17

Sinner 1-1 nel secondo set contro Atmane

Niente break all'inizio del secondo set a Pechino tra Sinner e Atmane: il punteggio è 1-1.

A cura di Paolo Fiorenza
10:09

Jannik Sinner chiude 6-4 il primo set contro Atmane

Jannik Sinner si è aggiudicato il primo set contro Atmane a Pechino: 6-4 il punteggio per l'azzurro, che ha capitalizzato il break al terzo gioco, tenendo poi i suoi servizi (cinque palle break annullate).

A cura di Paolo Fiorenza
09:51

Sinner continua a tenere i servizi nel primo set: 5-3 su Atmane

Jannik Sinner mantiene il break di vantaggio nel primo set contro il francese Atmane: il campione azzurro ha tenuto agevolmente un paio di servizi e conduce 5-3.

A cura di Paolo Fiorenza
09:39

Si va avanti coi servizi: 3-2 per Sinner nel primo set

Sinner e Atmane tengono i servizi (Jannik deve annullare palle break): 3-2 per l'azzurro il punteggio nel primo set.

A cura di Paolo Fiorenza
09:24

2-1 Sinner, Jannik piazza subito il break

Sinner strappa subito il servizio nel primo set ad Atmane, chiudendo il game con un attacco in controtempo e volée smorzata: 2-1 per Jannik.

A cura di Paolo Fiorenza
09:20

1-1 nel primo set, Sinner tiene agevolmente il servizio

Dopo un primo game molto lungo, in cui Atmane è andato ai vantaggi sul proprio servizio, Sinner ha tenuto la sua battuta agevolmente: 1-1 nel primo set.

A cura di Paolo Fiorenza
09:09

Inizia il match tra Sinner e Atmane a Pechino

Si parte a Pechino tra Sinner e Atmane: in palio i quarti di finale del torneo ATP 500.

A cura di Paolo Fiorenza
08:50

I prossimi tornei di Jannik Sinner

Dopo Pechino, Sinner resterà in Cina e giocherà il torneo 1000 di Shanghai che ha vinto lo scorso anno. Poi tappa in Arabia Saudita per il Six Kings Slam prima di tornare in Europa per Vienna, il 1000 di Parigi e le ATP Finals in programma a Torino.

A cura di Alessio Morra
08:40

Il tabellone di Sinner al China Open, il possibile avversario ai quarti

Sinner se si qualificherà per i quarti di finale tornerà in campo lunedì e lo farà contro il vincente del match tra Alexandre Muller, francese che ha eliminato la testa di serie Khachanov, e il magiaro Maroszan, che ha esordito vincendo contro il transalpino Bonzi.

A cura di Alessio Morra
08:30

In corsa a Pechino c'è anche Lorenzo Musetti

Tornerà in campo invece domenica il numero 7 della Race, che dopo una battaglia di tre set ha superato Mpetshi Perricard. Negli ottavi di finale Musetti se la vedrà con Mannarino, che a sorpresa ha battuto il kazako Bublik.

A cura di Alessio Morra
08:20

Cosa sta cambiando Sinner nel suo modo di gioco

Dopo gli US Open l'aveva detto: "Cambierò qualcosa, uscirò dalla mia confort zone". Dalle parole è passato ai fatti. Si è allenato e ha apportato delle modifiche in particolare al servizio. Con Cilic è andata bene, in termini percentuali, Atmane è un test molto più probante.

A cura di Alessio Morra
08:10

I precedenti tra Sinner e Atmane e la carta pokemon

Sinner e Atmane si sono incontrati lo scorso 16 agosto nella semifinale di Cincinnati, raggiunta clamorosamente dal francese che giocò un torneo pazzesco. Jannik vinse in due set. Prima della partita Atmane regalò a Sinner una carta pokemon, perché quel giorno era il compleanno dell'allora numero 1 del mondo.

A cura di Alessio Morra
08:00

Dove vedere Sinner-Atmane oggi all'ATP Pechino in tv e streaming

Jannik Sinner e Terence Atmane scenderanno in campo alle ore 9 sul campo centrale di Pechino, dove si disputano un torneo maschile e uno femminile. Sinner-Atmane è il match principale per gli appassionati italiani. Il numero 2 del mondo è favoritissimo nell'incontro che si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
