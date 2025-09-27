Sinner-Atmane oggi in diretta all’ATP Pechino 6-4/2-1: Jannik vince il primo set, nessun break nel secondo

Jannik Sinner è in campo dalle 9 contro Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il campione azzurro ha vinto il primo set 6-4, capitalizzando il break al terzo gioco. Sinner ha sconfitto all'esordio Marin Cilic, lasciandogli appena quattro game. Sinner e Atmane si sono affrontati solo una volta in carriera, lo scorso agosto quando Jannik si impose in due set nelle semifinale del torneo di Cincinnati. L'incontro si può seguire in diretta TV su Sky, streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.