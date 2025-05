Serie A, le ultime news sugli allenatori: Conte tra Napoli e Juve, Milan su Italiano e Allegri, Gasperini verso la Roma

Oggi va in scena il terzo incontro tra l'allenatore e il club rossoblù per discutere il futuro e il rinnovo contrattuale. Osserva interessato anche il Milan, pronto all'offerta in caso di addio. Alla finestra c'è anche l'Inter in caso di addio di Inzaghi. Dopo il trionfo in Coppa Italia, l'intenzione di entrambe le parti è di proseguire insieme ma nei giorni precedenti non è stata ancora raggiunta l'intesa nonostante l'ottimismo dell'ad Fenucci. Resta osservatore interessato il Milan che, dopo aver annunciato l'ingaggio di Tare come nuovo ds, ha individuato proprio in Italiano l'uomo giusto da cui ripartire. I rossoneri per lui avrebbero pronta un'offerta di 4 milioni a stagione da parte dei rossoneri.