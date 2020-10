De Zerbi non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1 con Caputo unica punta e alle sue spalle, a muoversi sulla trequarti dovrebbero esserci Defrel, Berardi e Djuricic. In mediana Locatelli e Obiang. In porta giocherà Consigli, davanti a lui difesa a quattro con Chiriches e Gian Marco Ferrari centrali, e Muldur a destra con Kyriakopoulos a sinistra.

Stroppa dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. L’infortunio di Riviere potrebbe portare Messias a giocare più avanzato accanto a Simy. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi questa ipotesi, Dragus sarà la seconda punta. A centrocampo sicuri Cigarini in regia e Zanellato mezzala sinistra. Rispoli e Reca dovrebbero correre sulle due fasce e a difesa della porta di Cordaz ci saranno Marrone con Magallán e Golemic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy. Allenatore: Stroppa.