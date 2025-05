Roma-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Palladino opera invece dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo al Villamarìn contro il Betis. Davanti torna titolare Kean dal 1' con Zaniolo al suo fianco. Panchina iniziale dunque sia per Beltran che per Gudmundsson. Lavoro extra invece per Parisi e Gosens, già titolari a Siviglia che agiranno ancora sulle fasce con Dodò ancora out a causa dell'appendicite. In mezzo al campo non c'è l'infortunato Cataldi mentre Ndour e Richardson affiancheranno Mandragora, Fagioli, Adli e Colpani saranno invece pronti a subentrare a gara in corso. In difesa non c'è lo squalificato Ranieri, al suo posto parte Pablo Marì con Pongracic e Comuzzo a difesa di De Gea.