Roland Garros, oggi Musetti, Fognini, Sonego in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis. In programma non prima delle 12:30 il match tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev valido per il terzo turno. Non prima delle 14 giocherà anche Fabio Fognini contro l'austriaco Ofner, mentre chiuderà le partite degli italiani Lorenzo Musetti contro Cameron Norrie non prima delle 14:30. In campo oggi anche Djokovic e Alcaraz contro rispettivamente Davidovich Fokina e Shapovalov. Tutte le sfide si potranno vedere in TV su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN, oltre che su Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

non prima delle 12:30: Sonego-Rublev

non prima delle 14: Fognini-Ofner

non prima delle 14:30: Musetti-Norrie

Sonego-Rublev al Roland Garros, orario TV e dove vederla in streaming

La partita tra Sonego e Rublev è in programma oggi venerdì 2 giugno non prima delle 12:30 e potrebbe slittare se il match in programma in precedenza dovesse allungarsi. Sarà trasmessa in TV su Eurosport e dunque visibile su Sky (canali 210 e 211) e DAZN. Per la diretta streaming di Sonego-Rublev diretta su Eurosport player, su DAZN e Sky Go, con la possibilità di vedere tutto anche su Discovery+.

Fognini-Ofner in diretta TV e streaming, dove vedere il match del Roland Garros

Fognini-Ofner si potrà vedere in TV su Eurosport, e quindi anche su Sky e DAZN, oltre che su Discovery+. Il match è in programma non prima delle 14, e si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e computer su Eurosport player, su DAZN, Sky Go e Discovery+

Musetti-Norrie in TV e streaming, dove vedere i match del Roland Garros

Musetti e Norrie dovrebbero scendere in campo al Roland Garros non prima delle 14:30. Anche in questo caso, diretta TV esclusiva su Eurosport, con i canali che sono visibili anche su DAZN e Sky, oltre che su Discovery+. Su queste piattaforme e le app loro dedicate si potrà seguire anche in streaming.

