Qualifiche F1 in diretta oggi, orari e pole del GP Messico LIVE: Verstappen favorito su Hamilton, Ferrari punta alla terza fila

La diretta delle qualifiche del GP del Messico di Formula 1 2021 in programma oggi con inizio alle ore 21. La qualifica con Q1, Q2 e Q3 sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico è possibile vederla in diretta in TV e in streaming su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 23:15. Dopo le prove libere le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez sembrano nettamente favorite per la pole position rispetto ai rivali della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc punta invece alla terza fila e soprattutto a stare davanti alla McLaren di Daniel Ricciardo, irrilevante invece la posizione ottenuta in qualifica da Lando Norris che in gara partirà comunque dal fondo della griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit sulla sua vettura (stessa sorte per Yuki Tsunoda, Estebano Ocon e Lance Stroll). Qui tutta la sessione di qualifica in diretta in tempo reale.

