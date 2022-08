Qualifiche F1 GP Belgio oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 riprende dopo la sosta estiva e fa tappa sul circuito di Spa-Francorchamps per il GP Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria della Red Bull di Verstappen in Ungheria, con le Ferrari di Leclerc e Sainz clamorosamente fuori dal podio, si rinnova la battaglia tra la Rossa e le Red Bull, ma Verstappen ha ormai le mani sul campionato. Orario d'inizio delle qualifiche alle 16:00 con diretta TV su Sky, le FP3 sono in programma alle 13:00. Su TV8 le qualifiche in differita in chiaro e in streaming gratis alle ore 18:30. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Dopo le penalità comminate per aver montato nuove power Unit Leclerc e Verstappen sanno già di dover partire dal fondo in griglia, favoriti per la pole sono dunque Sainz (il più veloce nelle FP1) e Perez con le Mercedes di Hamilton e Russell possibili outsider. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

