Olimpiadi oggi in diretta: Italia-Giappone di pallavolo alle 13. Stasera Tortu, poi Battocletti e Osakue in finale

L'Italia fa una buona prova nella staffetta mista di triathlon, riuscendo dopo tre frazione anche a trovarsi vicino alle posizioni da medaglia, e chiude la prova in sesta posizione migliorando l'ottavo posto ottenuto in questa prova alle Olimpiadi di Tokyo. In prima frazione Gianluca Pozzatti riesce a non perdere troppo terreno dalle prime posizioni, dando il cambio ad Alice Betto in quarta piazza a otto secondi dalla vetta. Alice Betto resta in gruppo fino alla parte di ciclismo, ma perde qualcosa nella frazione di corsa dando il cambio ad Alessio Crociani, che con un'eccellente frazione di nuoto riporta l'Italia in lotta per le medaglie. Verena Steinhauser, dopo le difficoltà nella prova individuale, non riesce a tenere il passo della statunitense Taylor Knibb, che si riporta su Germania e Gran Bretagna a lottare per la medaglia d'oro vinta dalla Germania davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti.