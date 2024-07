Olimpiadi Parigi 2024 oggi in diretta: Paltrineri a caccia della medaglia. Esordio per Irma Testa

Italia-Egitto di volley maschile sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 che trasmetterà gratuitamente e in chiaro la seconda partita del volley maschile dal vivo. Il match sarà disponibile anche in streaming su Raiplay. La sfida tra Italia ed Egitto sarà inoltre visibile da Eurosport come il resto delle Olimpiadi, sul canale Eurosport 9 dedicato al volley. Eurosport disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN.