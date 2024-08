Olimpiadi 2024, la cerimonia di chiusura in diretta: Paltrinieri e Fiamingo portabandiera dell’Italia

Oggi cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024: in diretta la cerimonia di chiusura che inizia alle ore 21:00 allo Stade de France. A rappresentare l'Italia come portabandiera ci saranno Paltrinieri e Fiamingo. Nel corso dell'evento ci sarà anche Tom Cruise che raccoglierà il testimone in vista delle prossime Olimpiadi che si terranno a Los Angeles nel 2028. La diretta tv della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici parigini si può vedere gratis in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Eurosport, disponibile anche su Sky e DAZN, streaming live su Raiplay, e per gli abbonati, su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. Crona in diretta e aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

21:28 Entrano tutti gli altri atleti olimpici ancora a Parigi Alla spicciolata stanno adesso sfilando sul terreno dello Stade de France tutte le varie delegazioni con gli atleti, medagliati e non, che sono ancora presenti a Parigi in vista di questa cerimonia di chiusura. A cura di Michele Mazzeo 21:24 Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sfilano con la bandiera italiana A sfilare con la bandiera italiana sulla contorta pedana montata all'interno dello Stade de France ci sono Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. A cura di Michele Mazzeo 21:19 Entrano i portabandiera con le bandiere di tutte le nazioni che hanno partecipato a queste Olimpiadi Entrano all'interno dello stadio i portabandiera con le bandiere di tutte le nazioni che hanno partecipato a queste Olimpiadi. La sfilata procede in ordine alfabetico (davanti le bandiere della Grecia, dove sono nate le Olimpiadi, quella delle Olimpiadi e quella della Francia, Paese ospitante. A cura di Michele Mazzeo 21:16 Stretta di mano di tra Bach e Macron prima dell'inno nazionale francese La cerimonia prosegue con l'esecuzione dell'inno nazionale francese mentre il tricolore viesse issato sull'asta che campeggia al centro dello Stade de France accando al vessillo olimpico a cinque cerchi. Prima però, inquadrata dalle telecamere, è andata in scena la stretta di mano tra il Presidente del Cio Thomas Bach e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. A cura di Michele Mazzeo 21:08 Inizio sulle note del celeberrimo brano di Edith Piaf mentre Marchand porta la fiamma olimpica nello stadio Comincia con una suggestiva interpretazione del celeberrimo brano francese di Edith Piaf, "Sous le ciel de Paris", la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi prima dell'ingresso del più grande protagonista della Francia a questi Giochi Olimpici (4 medaglie d'oro e una di bronzo), il nuotatore Leon Marchand che porterà ora la fiaccola Olimpica all'interno dello stadio. A cura di Michele Mazzeo 21:02 Inizia la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 Cominciata allo Stade de France la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 con un video che tramite le immagini più iconiche ha riassunto la cerimonia d'apertura. A cura di Michele Mazzeo 20:55 Paltrinieri e Fiamingo portabandiera dell'Italia per la cerimonia di chiusura A rappresentare l'Italia come portabandiera nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi che partirà tra pochi minuti ci saranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la campionessa di scherma Rossella Fiamingo: i due atleti, entrambi medagliati in questi Giochi, fanno coppia anche nella vita. A cura di Michele Mazzeo 20:50 Il medagliere olimpico, la classifica finale: Italia al 9° posto Sono 40 i podi conquistati dall'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 con gli azzurri che hanno vinto 12 medaglie d'oro, 13 d'argento e 15 di bronzo posizionandosi così in 9ª posizione nella classifica complessiva del medagliere olimpico. La spedizione italiana sognava in grande: l‘obiettivo olimpico era quello di fare meglio di tre anni fa, quando gli atleti italiani conquistarono complessivamente 40 medaglie e ne vinsero in ogni giorno di gare, record assoluto per la nostra nazione. Sono riusciti a eguagliare quel risultato col grande rammarico dei tanti quarti posti ottenuti. Il medagliere finale delle Olimpiadi Parigi 2024 Cina 40 oro, 27 argento, 24 bronzo (91 totali) Stati Uniti 39, 44, 42 (125) Giappone 20, 12, 13 (45) Australia 18, 19, 16 (53) Francia 16, 25, 22 (63) Paesi Bassi 15, 7, 12 (33) Gran Bretagna 14, 22, 29 (65) Corea del Sud 13, 9, 10 (32) Italia 12, 13, 15 (40) Germania 12, 12, 8 (32) A cura di Michele Mazzeo 20:43 Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024: diretta TV e streaming in chiaro La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà oggi a partire dalle ore 21:00. L'evento, che si terrà all'interno dello Stade de France, dovrebbe durare all'incirca due ore secondo i primi programmi trapelati. Come accaduto già per tutti i Giochi 2024, anche la cerimonia di chiusura verrà trasmessa in diretta Tv gratis in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport, disponibile anche per gli abbonati Sky e DAZN. Lo streaming sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, oppure per gli abbonati su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. A cura di Michele Mazzeo