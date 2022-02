Olimpiadi Invernali 2022, il programma di oggi 16 febbraio: gli orari TV e le gare degli italiani

Le gare di oggi 16 febbraio 2022 alle Olimpiadi invernali: il programma e gli orari TV e le medaglie degli italiani ai Giochi Olimpici invernali di Pechino Dopo la medaglia d'argento di Sofia Goggia e quella di bronzo per Nadia Delago vinte nelle gare di ieri, ben 38 azzurri sono impegnati nelle varie competizioni olimpiche di oggi. Attesa per lo slalom maschile con la seconda manche che varrà un podio, poi ancora Arianna Fontana che si giocherà una medaglia (questa volta non da indiscussa favorita) nella finale dei 1500 metri nello short track. Azzurri impegnati anche nella staffetta femminile di biathlon, nella finale team sprint uomini dello sci di fondo e nella finale di short track staffetta uomini. Di nuovo sul ghiaccio anche l'Italia del curling sempre in corsa per un posto in semifinale. Finora sono 13 le medaglie vinte dall'Italia a Pechino 2022.

Come sempre tutte le gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 vengono trasmesse in tv in chiaro su Rai 2 e Rai Sport +HD, mentre il live streaming – sempre in chiaro – è visibile su RaiPlay. In abbonamento si possono vedere i Giochi su Eurosport in Tv ed in streaming in abbonamento su Discovery+ ed Eurosport Player. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Le gare in programma oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

2.40 – Bob (prove 1 e 2 bob a 4 uomini): Italia 1 con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini, Italia 2 con Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini

3.15 – Sci alpino (prima manche slalom uomini): Luca De Aliprandini, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer

3.30 – Sci Alpino (prova discesa libera per combinata alpina donne) da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

6.45 – Sci alpino (seconda manche slalom uomini): ev Luca De Aliprandini, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer

7.05 – Curling (sessione 11 round robin uomini): Italia-Danimarca

8.00 – Combinata Nordica (allenamento 4 Gundersen trampolino grande / 10 km per gara a squadre): Italia con Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

8.15 – Sci di fondo (semifinali team sprint tecnica classica donne): Caterina Ganz, Lucia Scardoni

8.45 – Biathlon (staffetta 4×6 km donne): Italia con Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

9.15 – Sci di fondo (semifinali team sprint tecnica classica uomini): Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino

10.15 – Sci di fondo (finale team sprint tecnica classica donne): ev. Italia

10.45 – Sci di fondo (finale team sprint tecnica classica uomini): ev. Italia

12.30 – Short track (quarti di finale 1500 metri donne): Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel

13.15 – Short Track (semifinali 1500 metri donne): ev. Fontana, Mascitto, Sighel

13.44 – Short track (Finale A staffetta uomini): Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

14.11 – Short track (Finale B 1500 metri donne): ev. Italia

14.18 – Short track (Finale A 1500 metri donne): ev. Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti