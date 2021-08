Ultime notizie di calciomercato LIVE: Dopo Florenzi, il Milan su Pellegri. Inter, c’è l’offerta per Thuram. Anche la Fiorentina su Pjanic

Le ultimissime news di calciomercato: tutte le trattative su acquisti e cessioni di Juve, Milan, Inter e delle altre squadre di serie A oggi. Il Milan sta chiudendo il calciomercato da protagonista assoluto: messo in cantiere il colpo Florenzi, si sta lavorando per chiudere anche per Bakayoko che rappresenterebbe un ritorno gradito in mediana. Sempre caldissima la pista che porta a Monaco dove c'è un'intesa di massima per Pellegri: sarebbe lui il giocatore individuato per completare l'attacco di Pioli.

L'Inter prova a rispondere guardando in Bundesliga: Marcus Thuram interessa più di Joaquin Correa della Lazio. Per Inzaghi, il figlio d'arte rappresenta un giocatore su cui costruire qualcos di buono a lungo termine mentre per il laziale i problemi sono legati ai tempi scanditi da Lotito e alle offerte che arrivano dall'estero per cui i nerazzurri rinuncerebbero ad un'asta.

Mercato in movimento anche per la Fiorentina di Commisso che ha visto il rinnovo di Milenkovic e attende un faccia a faccia con Vlahovic, oramai tolto per questa sessione, dal calciomercato. La Juventus è in attesa di capire cosa possa accadere a Pjanic sul fronte Barcellona e in uscita potrebbe esserci uno tra McKennie e Arthur. Nessuna novità per Cr7 oramai sempre più vicino al proseguimento in bianconero

