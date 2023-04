MotoGP Spagna oggi a Jerez, orari TV8 e Sky della gara: dove vederla in TV e streaming, Aleix Espargaró in pole

Il Gp di Motogp in Spagna sarà visibile in diretta tv (e streaming su Sky Go e NOW) per tutti gli abbonati ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e contemporaneamente in diretta in chiaro anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. La gara prenderà il via a partire dalle ore 15:00 di domenica 30 aprile.