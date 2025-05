MotoGP Silverstone, oggi qualifiche e Sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida Marquez e Quartararo per la pole

La MotoGP che sbarca a Silverstone. Oggi, sabato 24 maggio, andranno in scena le qualifiche e la Sprint Race in vista della gara di domani. Alle ore 12:50 i piloti saranno in pista per le qualifiche mentre la Sprint ci sarà alle 17:00. Tutta la giornata di sabato sarà trasmessa in diretta su SkySport e anche in contemporanea in chiaro su TV8.