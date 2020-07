Tutto pronto per la prima gara del campionato Mondiale 2020 di MotoGP. Oggi con il GP di Spagna prende il via ufficialmente la nuova stagione dopo la lunga sosta causata dall'emergenza sanitaria globale legata alla pandemia di coronavirus. Con il debutto sul circuito di Jerez de la Frontera partirà dunque la caccia al titolo iridato di Marc Marquez e della Honda che vestono il ruolo di grandi favoriti anche quest'anno.

A che ora inizia il gran premio di Moto GP oggi

Il gran premio di Spagna a Jerez inizia oggi alle ore 14. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito "Angel Nieto" a caccia del primo successo stagionale. Lo scorso anno a conquistare la vittoria fu Marc Marquez su Honda partito dalla terza casella e giunto davanti ai connazionali Alex Rins della Suzuki (che non sarà al via quest'oggi a causa di un infortunio rimediato nelle qualifiche) e Maverick Vinales della Yamaha.

MotoGP in tv oggi: dove vederla in tv e streaming

Tutte le gare del Mondiale 2020 di MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il GP di Jerez la gara sarà trasmessa dall'emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo. Inoltre il GP di Spagna sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma online DAZN e in differita (alle ore 17) anche in chiaro su TV8.