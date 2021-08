MotoGP diretta GP Austria 2021 a Spielberg, la partenza alle 14: Martin in pole davanti a Quartararo e Bagnaia. Valentino Rossi tenta la rimonta

Oggi l'undicesimo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2021: a distanza di una settimana si fa il bis sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg con il GP d'Austria. In pole ancora una volta c'è il rookie del team Pramac Jorge Martin che precede il leader della classifica iridata Fabio Quartaro e l'italiano della Ducati Pecco Bagnaia. Gara in salita invece per Valentino Rossi che dovrà scattare dalla 18ª casella della griglia di partenza. Di seguito tutte le informazioni sull'orario di partenza e su dove vedere in diretta TV, in differita in chiaro e in streaming il GP d'Austria di MotoGP.

A che ora inizia la gara di oggi della MotoGP: l'orari di partenza del GP d'Austria

Il GP d'Austria prende il via alle 14.00 di oggi domenica 15 agosto 2021. Orario di partenza canonico per il semaforo verde che darà il via al confronto sul Circuito del Red Bull Ring, undicesimo round stagionale del Motomondiale 2021.

Dove vedere la gara della MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky

La gara di oggi della MotoGP si può vedere in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go, Dazn e NOW. La corsa del GP d'Austria sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 19.30.