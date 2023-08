MotoGP Austria, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per il GP Austria a Spielberg del Motomondiale 2023. Si riparte dalla vittoria di Espargaro a Silverstone davanti a Bagnaia. Si parte alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani: il nuovo format prevede che le FP2 del venerdì determinino i migliori 10 che accedono direttamente alle Q2. Alle 15:00 la gara sprint. Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 12:50, quelle di Moto 2 alle 13:45. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Zarco leader in Fp1, Bezzecchi il più veloce della Fp2. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

Le caratteristiche del Red Bull Ring di Spielberg per il GP d'Austria Il circuito Red Bull Ring di Spielberg per il Gp di Motogp d'Austria vanta una lunghezza di 4,318 Km. Il disegno presenta 10 curve con un dislivello di 65 metri. Nel 2016 il Red Bull Ring, così chiamato dal nome dello sponsor principale, torna ad ospitare un evento del Campionato del Mondo MotoGP dal 1997. Il circuito è caratterizzato da un rettilineo di 930 metri al termine del quale si passa da 315 a 90 Km/h. Si tratta di uno dei tracciati più veloci dell'intero mondiale.

MotoGP GP Austria, oggi qualifiche e sprint race in diretta a Spielberg: gli orari TV su Sky e TV8 Il Motomondiale torna in pista oggi con il GP d'Austria a Spielberg. Dopo le prove libere di ieri, oggi per i piloti sarà tempo di qualifiche e Sprint Race. Alle 10:50 le qualifiche della classe regina mentre la sprint race è in programma alle 15:00. Le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d'Austria 2023 di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con lo streaming che vince sarà affidato a SkyGo e NOW. È prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e Sprint Race.