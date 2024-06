LIVE MotoGP Mugello, qualifiche in diretta: Bagnaia e Rins per la pole

Questi gli orari TV del GP d'Italia del Motomondiale 2024, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE sul circuito del Mugello sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 31 maggio

08:30 – 08:45: FP1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:25-12:40: FP2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50 FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: FP2 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:05 – 17:35: Qualifiche MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

Sabato 1 giugno

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15: Gara 1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16:10: Gara 2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

Domenica 2 giugno

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 11:05 su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 12:20 su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 14:05 su TV8)