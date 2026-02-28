LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondiale

Oggi in diretta dalle 9:00 la gara sprint del GP Thailandia di MotoGP 2026 dopo le qualifiche: la cronaca giro per giro dal circuito di Buriram in tempo reale. Diretta TV e streaming su Sky e NOW e gratis in chiaro su TV8.
Le caratteristiche del circuito di Buriram per il GP Thailandia di MotoGP
Il circuito di Buriram che ospita oggi la prima sprint race della MotoGP 2026 fu costruito nel 2014. Si tratta di una pista lunga 4.554 metri che conta in totale ben 12 curve, 5 a sinistra e 7 a destra che oggi i piloti dovranno affrontare per 13 volte. Il giro più veloce di tutti i tempi in gara sul tracciato thailandese è quello messo a segno da Marc Marquez nella passata stagione in cui ha fermato il cronometro sull'1:30.637.
A che ora italiana inizia la gara sprint della MotoGP in Thailandia oggi
La Gara Sprint del GP della Thailandia della MotoGP per l'esordio del Mondiale 2026 prenderà il via quando in Italia saranno le ore 9:00, mancano dunque poco più di due ore alla prima sprint race stagionale che andrà in scena sul circuito di Buriram.
Dove vedere la Moto GP oggi: gli orari tv di sprint e qualifiche per Moto 2 e Moto 3
L'intero programma odierno del GP della Thailandia della MotoGP è trasmesso in diretta TV su Sky (canale 201 e 208) e gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Alle 6:45 (ora italiana) inizieranno le qualifiche della Moto3, alle 7:40 le qualifiche della Moto2. Poi sarà la volta della gara sprint della MotoGP il cui orario di partenza è fissato alle ore 9:00.
MotoGP Thailandia, oggi in programma la gara sprint dopo le qualifiche
La Sprint Race del GP della Thailandia in programma oggi apre il Mondiale 2026 della MotoGP. La gara sprint sul circuito di Buriram sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming da Sky: la corsa da 13 giri che inizierà alle ore 9 (orario italiano) sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguirla anche su NOW. La gara sprint della MotoGP di oggi inoltre si può vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.