LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondiale

La Sprint Race del GP della Thailandia in programma oggi apre il Mondiale 2026 della MotoGP. La gara sprint sul circuito di Buriram sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming da Sky: la corsa da 13 giri che inizierà alle ore 9 (orario italiano) sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguirla anche su NOW. La gara sprint della MotoGP di oggi inoltre si può vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.