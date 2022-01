LIVE Milan-Genoa Coppa Italia 0-0, Maldini e Krunic subito pericolosi

Dopo la vittoria di Venezia, il Milan si gode il buon momento in campionato e affronta a San Siro il Genoa in Coppa Italia. La squadra di Andriy Shevchenko, che si è qualificata agli ottavi battendo la Salernitana 1-0, viene dalla brutta sconfitta in casa nel derby ligure contro lo Spezia. Il tecnico del Grifone si gioca la panchina contro il suo passato ma sarà in panchina regolarmente con la sua squadra perché è guarito dal Covid 19.

Il match tra i rossoneri e i rossoblu sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.