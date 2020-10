Lazio–Inter è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà una delle partite in programma per il week-end in calendario, valide per la 3a giornata di campionato di Serie A. La partita sarà visibile su Dazn sul canale 209 della piattaforma di Sky e sul canale ufficiale del club capitolino, Lazio Style Channel, anche questo sul canale 233 della piattaforma Sky. Entrambe le opzioni saranno visibili unicamente in esclusiva agli abbonati. Inoltre sarà possibile vedere la partita Lazio-Inter anche in diretta internet, in streaming. Ci si può loggare al sito ufficiale di Dazn per usufruire della diretta sul proprio pc oppure tramite applicazione per seguire la partita sui propri devices mobili.