Juventus-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Tudor con Vlahovic dal 1′, Chivu schiera Akanji

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l’arbitro di Juventus-Inter. Gli assistenti del direttore di gara saranno Peretti e Perotti mentre il Quarto Uomo è Bonacina. Al VAR c'è Mazzoleni mentre AVAR è Abisso. Colombo, classe 1990 della sezione di Como, è considerato tra gli arbitri più promettenti in Italia. Colombo è stato promosso in CAN A e B dalla stagione 2021/2022 dopo una lunga trafila dalla Serie D. La svolta è arrivata il 21 dicembre 2023 quando è stato nominato arbitro internazionale dall'AIA.