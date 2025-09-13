Juventus-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Tudor con Vlahovic dal 1′, Chivu schiera Akanji

La diretta live della partita Juventus-Inter per la 3ª giornata di Serie A. Il Derby d'Italia a Torino vede di fronte la nuova Juve di Tudor con l'Inter del neo allenatore Chivu. Formazioni ufficiali: bianconeri con Vlahovic e Koopmeiners dal primo minuto, ma con Openda e David pronti ad arricchire l'attacco, per i nerazzurri esordio di Akanji in difesa. Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Barella subito vicinissimo al gol
Barella va subito vicinissimo al gol del vantaggio. Inter propositiva sulla fascia sinistra con Bastoni, il suo cross viene respinto dalla difesa della Juve. La palla finisce sui piedi di Barella che di destro al volo prova a sorprendere Di Gregorio ma la palla finisce fuori.
È appena iniziata Juventus-Inter!
Tutto pronto allo JStadium per il Derby d'Italia tra Juventus e Inter. Tudor e Chivu hanno fatto le loro scelte nelle formazioni iniziali, ora la parola passa al campo
Chiellini su Vlahovic prima di Juventus-Inter: "Igor l'ha visto bene"
Giorgio Chiellini ha parlato da dirigente della Juventus alla vigilia della sfida che i bianconeri giocheranno contro l'Inter: "Sono queste le partite per cui uno gioca, lo si capisce anche dall'energia dei tifosi". Poi l'ex difensore bianconero si è soffermato a parlare di Vlahovic titolare contro i nerazzurri: "Sta bene, Igor l'ha visto bene, è carico. Dusan sta facendo bene, oggi giocherà dall'inizio, davanti abbiamo tante alternative. Credo che durante la stagione servano grandi attaccanti, siamo contenti della rosa".
Chi è Colombo, l'arbitro di Juventus-Inter
Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l’arbitro di Juventus-Inter. Gli assistenti del direttore di gara saranno Peretti e Perotti mentre il Quarto Uomo è Bonacina. Al VAR c'è Mazzoleni mentre AVAR è Abisso. Colombo, classe 1990 della sezione di Como, è considerato tra gli arbitri più promettenti in Italia. Colombo è stato promosso in CAN A e B dalla stagione 2021/2022 dopo una lunga trafila dalla Serie D. La svolta è arrivata il 21 dicembre 2023 quando è stato nominato arbitro internazionale dall'AIA.
Come arriva l'Inter
L'Inter deve riscattare la brutta sconfitta subita prima della sosta nazionali contro l'Udinese. Al Meazza la squadra di Chivu era finita al tappeto col punteggio di 1-2 nonostante avesse iniziato la stagione col botto vincendo 5-0 contro il Torino. Il derby d'Italia dunque, con tre punti conquistati, diventa già importante per l'Inter.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva alla sfida contro l'Inter dopo aver vinto le prime due partite di campionato. Sei punti e punteggio pieno dunque per i bianconeri che nelle prime due uscite ufficiali stagionali hanno battuto il Parma in casa col punteggio di 2-0 e poi il Genoa in trasferta a Marassi grazie a un gol di Vlahovic.
Juventus-Inter, debutta la RefCam: è la prima volta in Serie A
Ulteriore passo in avanti della tecnologia nel calcio, con una novità invasiva sul fronte dello spettacolo: Juventus-Inter sarà l’occasione per il debutto ufficiale della RefCam, telecamera applicata direttamente all’arbitro. Immagini esclusive che permetteranno di vivere le fasi salienti del match dalla una prospettiva inedita. Si tratta della prima volta in assoluto di questa sperimentazione nel campionato italiano.
Chi è Andrea Colombo, l'arbitro designato per Juventus-Inter
Juventus-Inter verrà fischiata dall'arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como, uno dei fischietti emergenti più promettenti del panorama italiano. Colombo sarà affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il quarto uomo designato è Marco Aurelio Bonacina. Al VAR è stato scelto un nome di grande esperienza come Paolo Mazzoleni, con Rosario Abisso in qualità di AVAR per supportarlo nelle situazioni più delicate.
Come arriva l'Inter di Chivu al derby d'Italia: Akanji verso una maglia da titolare
Vietato sbagliare, in casa Inter: il KO interno rimediato contro l'Udinese impone subito di fare punti a Torino contro la Juventus. Chivu sembra intenzionato a non modificare l'assetto generale della squadra malgrado l'ultimo 3-5-2 abbia evidenziato difficoltà di manovre e tanta prevedibilità. In difesa probabile la partenza dal primo minuto di Akanji, l'ultimo arrivato dal mercato estivo. In avanti si riparte dalla ThuLa, con Thuram e Lautaro tandem offensivo. In mezzo al campo, curiosità per capire se Sucic verrà riproposto dal 1′ oppure Chivu si affiderà alla "vecchia" guardia.
La classifica di Serie A prima di Juventus-Inter
- Napoli 6
- Juventus 6
- Cremonese 6
- Roma 6
- Udinese 4
- Cagliari 4
- Inter 3
- Lazio 3
- Milan 3
- Como 3
- Bologna 3
- Atalanta 2
- Fiorentina 2
- Pisa 1
- Genoa 1
- Lecce 1
- Verona 1
- Torino 1
- Parma 1
- Sassuolo 0
Juventus-Inter: le formazioni ufficiali
Vlahovic parte titolare per la prima volta in stagione. Panchina iniziale per David, spazio sulla trequarti a Koopmeiners (al posto dell'indisponibile Conceiçao) e Yildiz. McKennie e non Joao Mario a sinistra. Nell'Inter invece c'è Akanji dal primo minuto mentre Carlos Augusto è titolare a sinistra al posto di Dimarco.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, M. Thuram. All. Chivu
Come arriva la Juventus alla partita di oggi: per Tudor pronti anche i neo acquisti al debutto
La Juventus arriva a punteggio pieno al Derby d'Italia ed è pronta a regalare una nuova amarezza all'Inter: un eventuale successo scaccerebbe i nerazzurri a -6 in classifica dando un gap importantissimo ai bianconeri in chiave corsa scudetto e Champions League. Per Tudor si va verso la conferma della formazione delle prime due giornate con i avanti Yildiz e David dal primo minuto, ma in panchina scalpita Openda, neo acquisto che ha voglia del debutto ufficiale e Vlahovic, ex separato in casa che ha già regalato gol importanti e decisivi.
La Juventus veleggia a punteggio pieno dopo due giornate di campionato mentre l'Inter – complice il KO interno contro l'Udinese – insegue già in ritardo di tre punti dalla vetta. Ecco come si presenta la classifica di Serie A alla vigilia del match:
Dove vedere Juventus-Inter di Serie A in TV e streaming
Juventus-Inter di oggi sabato 13 settembre 2025 è uno degli appuntamenti più attesi della Serie A per la terza giornata di campionato. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio fissato alle 18:00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. In streaming il servizio è disponibile su smartphone, tablet, PC e smart TV tramite l’app DAZN, mentre in TV – per chi ha un televisore compatibile – si può scaricare l’app, oppure usare dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV, PlayStation e Xbox per collegare la Smart TV a internet. Sarà visibile anche su Sky per chi ha l’accordo "DAZN Zone" o il canale DAZN 1 incluso nel pacchetto Sky. Il tutto sempre e solo in esclusiva per gli abbonati e a pagamento.