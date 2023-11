Italia-Francia alla Billie Jean King Cup 2023, oggi Paolini-Garcia e Trevisan-Gracheva: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Sono iniziate le Finals della Billie Jean King Cup. Oggi tocca all'Italia, che affronta la Francia nell'incontro d'esordio del Girone D. La squadra guidata da Tathiana Garbin è inserita in un raggruppamento di alto livello che comprende anche la Germania. Solo la prima classificata passa alle semifinali. L'Italia non ha ancora ufficializzato le scelte. Le singolariste dovrebbero essere Trevisan e Paolini. La Francia schiera sicuramente Caroline Garcia, ex top 5. Le sfide inizieranno dalle ore 10 e si potranno seguire in TV in chiaro su Supertennis e in streaming su SupertenniX.

Il programma di Italia-Francia oggi alla Billie Jean King Cup 2023 e i risultati delle azzurre

ore 10: Gracheva-Trevisan

a seguire: Garcia-Paolini

a seguire: doppio Francia-Italia

Billie Jean King Cup 2023, oggi Trevisan-Gracheva per Italia-Francia: orario e dove vederla in TV

La prima partita di giornata vedrà protagonista le numero due delle rispettive squadre. Garbin dovrebbe puntare su Martina Trevisan. Mentre è certa la presenza in campo di Varvara Gracheva. L'incontro inizierà alle ore 10 e si potrà seguire in diretta TV su Supertennis in chiaro, streaming con SupertenniX.

Dove vedere la partita di Paolini contro Garcia al torneo di tennis in streaming

Al termine del primo singolare in campo scenderanno Jasmine Paolini, numero uno azzurra, e Caroline Garcia, il faro della squadra francese, ex numero 4 e vincitrice delle WTA Finals nel 2022. L'incontro non inizierà prima delle ore 12 e si potrà seguire in diretta su Supertennis in chiaro, canale 64 del digitale terrestre.

A che ora si gioca Italia-Francia per il doppio e dove vederla

In ogni caso si disputerà il match di doppio. Al momento è complicato sapere chi verrà schierato. Cocciaretto e Trevisan dovrebbero essere la coppia azzurra. Kiki Mladenovic è l'unica intoccabile, al suo fianco ci sarà Burel.

0