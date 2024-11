Italia-Argentina LIVE in Coppa Davis, Musetti-Cerundolo in diretta: poi tocca a Sinner

La Coppa Davis 2024 prende il via. A Malaga l'Italia affronterà l'Argentina a partire dalle ore 17 con la sfida tra Musetti e Cerundolo. Successivamente, non prima delle ore 19 toccherà poi a Jannik Sinner che affronta Baez. In caso di parità sarà decisivo il doppio con Bolelli e Vavassori al momento favoriti per scendere in campo contro la coppia argentina formata da Molteni e Gonzalez. Attenzione però alla suggestiva ipotesi Sinner-Berrettini. La sfida tra Italia e Argentina sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2, e su Sky, con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

16:15 A che ora gioca Sinner contro Baez: orario e dove vederla in TV La partita tra Sinner e Baez è in programma oggi 21 novembre non prima delle 19. L'orario d'inizio preciso sarà più chiaro solo al termine del match precedente tra Musetti e Cerundolo che inizierà alle 17. Nel caso in cui dovesse prolungarsi chiaramente anche la sfida Sinner-Baez inizierà in ritardo. Diretta TV in chiaro su Rai 2, e su Sky ai canali Sky Sport o Sky Tennis. Streaming gratis su Rai Play, o su Sky GO app riservata agli abbonati Sky, o su NOW piattaforma live on demand. A cura di Fabrizio Rinelli 16:02 Dove vedere Italia-Argentina oggi: diretta TV e streaming Italia-Argentina è in programma oggi 21 novembre a partire dalla prima sfida alle ore 17. La diretta TV in chiaro della sfida tra gli azzurri e gli argentini sarà disponibile su Rai 2, e su Sky (riservata ai soli abbonati) in particolare sui canali Sky Sport o Sky Tennis. Streaming gratis su Rai Play, o su Sky GO app riservata agli abbonati Sky, o su NOW piattaforma live on demand. A cura di Fabrizio Rinelli 16:01 Il programma di Italia-Argentina in Coppa Davis 2024: gli orari TV Il programma di Italia-Argentina oggi ai quarti di Coppa Davis e i risultati. Si partirà con la sfida alle 17 tra Musetti e Cerundolo poi a seguire e non prima delle 19 il match di Sinner che sfiderà Baez. Il terzo incontro sarà invece quello tra Bolelli/Vavassori contro Molteni/Gonzalez decisivo in caso di pareggio nelle prime due sfide. Questo il programma completo: ore 17:00: Musetti -Cerundolo
a seguire (non prima delle 19): Sinner- Baez
a seguire: Bolelli/Vavassori-Molteni/Gonzalez

16:00 Coppa Davis 2024, oggi Italia-Argentina: in campo Musetti, Sinner e Bolelli/Vavassori La Coppa Davis 2024 prende il via. A Malaga l'Italia affronterà l'Argentina a partire dalle ore 17 con la sfida tra Musetti e Cerundolo. Successivamente, non prima delle ore 19 toccherà poi a Jannik Sinner che affronta Baez. In caso di parità sarà deciso il doppio di Bolelli e Vavassori contro la coppia argentina formata da Molteni e Gonzalez.