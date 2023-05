Internazionali Roma, oggi Sinner-Shevchenko e Fognini-Rune: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Jannik Sinner, Fognini, Cecchinato, Musetti, Arnaldi e Giorgi. Ad aprire il programma in contemporanea alle 11 saranno Giorgi e Cecchinato contro Muchova e Bautista Agut. La partita di Sinner contro Shevchenko si giocherà in serata non prima delle 20:30. Fognini-Rune non prima delle 12:30. Il derby Musetti-Arnaldi, da recuperare dopo il rinvio di ieri è in programma sul campo Pietrangeli non prima delle 14 Tutti gli incontri si potranno seguire in tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Un match sarà trasmesso in chiaro da Italia 1.

Sinner-Shevchenko oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Sinner-Shevchenko è una delle partite di cartello del programma della domenica degli Internazionali di Roma. La partita è in orario non prima delle 20:30 si potrà seguire in diretta TV su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Diretta streaming invece su Sky Go per gli abbonati Sky, e su Now per chi vorrà comprare il singolo biglietto dell'evento.

Dove vedere la partita di Fognini contro Rune agli Internazionali di tennis in diretta TV

Dove vedere Fognini-Rune in diretta TV? La partita tra il tennista ligure protagonista finora di un ottimo torneo e il danese, che sta vivendo un gran momento si potrà seguire come tutte le altre su Sky, su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Sky Go e NOW anche per questa sfida.

Oggi in campo anche il derby Musetti-Arnaldi, Giorgi,Djokovic: orari e programma

Tra gli italiani che saranno impegnati oggi ci sono anche Musetti e Arnaldi che si sfideranno nel derby rinviato da ieri per la pioggia, e Camila Giorgi che sfiderà Muchova, reduce dalla vittoria su Trevisan. Diretta TV in chiaro su Supertennis per quest'ultimo match. Torna in campo anche il numero uno al mondo e grande favorito Novak Djokovic contro un altro "senatore" come Dimitrov.

Campo Centrale

ore 11: Muchova-Giorgi

non prima delle 12:30: Swiatek-Tsurenko

a seguire: Djokovic-Dimitrov

non prima delle ore 19: Kalinskaya-Rybakina

non prima delle ore 20:30: Shevchenko-Sinner

Grand Stand Arena

ore 11: Bautista Agut-Cecchinato

non prima delle 12:30: Fognini-Rune

a seguire: Tsitsipas-Borges

non prima delle 15: Azarenka-Keys

a seguire Krejcikova-Ostapenko

non prima delle 19: Goffin-Zverev

Campo Pietrangeli

ora 11: Sakkari-Vondrousova

non prima delle 12:30: Ruusuvuori-Medvedev

a seguire: Musetti-Arnaldi

non prima delle 15: Ruud-Bublik

a seguire: Vekic-Samsonova

Campo 12

ore 11: Grabher-Kasatkina

non prima delle 12:30: Gauff-Bouzkova

a seguire: Altmaier-Tiafoe

a seguire: Fucsovics-Norrie

Campo 1

ore 11: Popyrin-Safiullin

non prima delle 12:30: Djere-Garin

a seguire: Badosa-Kostyuk

Campo 2

ore 11: Barrere-Cerundolo

non prima delle 12:30: Hanfmann-Fritz

a seguire: Lehecka-Marozsan

