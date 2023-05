Internazionali ATP Roma, oggi le semifinali Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: si disputano le semifinali maschili e la finale femminile. Nel pomeriggio si giocheranno le semifinali del torneo maschile: Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas. In serata la finale femminile tra Kalinina e Rybakina. Sky trasmetterà in diretta TV entrambe le semifinali maschili, quella tra Medvedev e Tstisipas si potrà seguire anche in chiaro su Italia 1. La finale femminile invece è in diretta su Supertennis. Per le semifinali maschili streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Rune-Ruud oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Alle ore 13 al Foro Italico disputeranno la prima semifinale il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud. Tra i due non corre buon sangue e chissà cosa accadrà oggi. La partita si potrà seguire in diretta su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Medvedev contro Tsitsipas agli Internazionali di tennis in diretta TV

La seconda semifinale è quella più attesa. Anche in questo caso si affrontano due giocatori che non si amano. Medvedev e Tsitsipas hanno avuto modo in passato di litigare e a Roma si spera non capiti nuovamente. Il match tra il russo e il greco si terrà a seguire Rune-Ruud e inizierà presumibilmente non prima delle 15 e si potrà vedere sia su Sky che in chiaro su Italia 1.

Oggi in campo anche Kalinina contro Ostapenko o Rybakina per la finale femminile orari e programma

In serata, non prima delle ore 19, si disputerà la finale del torneo femminile. Il match si potrà seguire in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. In campo scenderanno Kalinina e Rybakina, che ha sconfitto Ostapenko.

ore 13: Rune-Ruud

a seguire: Medvedev-Tsitsipas

ore 19: Kalinina vincente Rybakina/Ostapenko

