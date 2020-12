Prosegue dunque il tour de force di partite in Serie A prima delle festività natalizie. L’Inter sembra aver ormai smaltito la delusione per l’uscita dalla Champions e vuole proseguire nella striscia di vittorie in campionato. I nerazzurri hanno collezionato il quinto successo di fila nel turno infrasettimanale, battendo di misura il Napoli. Un risultato che ha permesso alla squadra di Conte di portarsi a meno uno dalla capolista Milan. Lo Spezia non vince da 5 giornate, ovvero dal 3-0 sul campo del Benevento. Da allora sono arrivate 2 sconfitte e 3 pareggi. Ultimo quello rocambolesco contro il Bologna, in cui i bianconeri in vantaggio di due reti, sono stati rimontati, rischiando anche di incassare il ko nel finale quando Barrow ha fallito un calcio di rigore.