Formula 1 oggi, orari TV del GP Singapore su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Leclerc settimo

Il tracciato di Singapore è noto in primis perché è stato il primo ad aver ospitato gare in F1 con le luci artificiali, la prima disputata di sera. I giri da percorrere sono 62, ognuno è di 4.900 chilometri. Più punti DRS. La parte centrale è stretta, insomma è un circuito cittadino veloce. Effettuare i sorpassi non è semplice. Di sicuro la Safety Car è sempre dietro l'angolo.