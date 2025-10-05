Formula 1 oggi, orari TV del GP Singapore su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Leclerc settimo

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio di Singapore. Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Piastri dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 14:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
La Griglia di Partenza del GP Singapore
1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)
2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)
3ª fila: Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)
4ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: Ollie Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber)
8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)
10ª fila: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)
Le condizioni meteo per la gara di oggi
Il meteo prevede tanto tantissimo caldo per i piloti, condizione dura con oltre trenta gare alle ore 20 con un'elevatissima umidità, che dovrebbe superare il 90 percento addirittura. Qualche goccia di pioggia potrebbe arrivare in giornata, ma non durante il GP di Singapore.
Gli orari del GP di oggi: a che ora parte la F1
Il Gran Premio di Singapore scatterà esattamente tra cinque ore: orario vintage, quello canonico di una volta e cioè le 14 per lo start della gara di Marina Bay.
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
George Russell in pole position, con il record della pista a Singapore. Prima fila pure per Max Verstappen. Ale loro spalle Oscar Piastri e un bravissimo Kimi Antonelli. Poi Lando Norris davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc.
Dove vedere il GP Singapore di Formula 1 in TV e streaming
Il Gran Premio di Singapore, divenuto ormai un appuntamento classico del Mondiale di F1, questa sarà la sedicesima edizione, si potrà seguire naturalmente anche in streaming. In diretta potranno farlo gli abbonati di Sky, tramite Sky Go, e quelli di NOW. Mentre in differita sarà visibile dalle 17 su tv8.it.
Le caratteristiche del circuito di Marina Bay per il GP di F1
Il tracciato di Singapore è noto in primis perché è stato il primo ad aver ospitato gare in F1 con le luci artificiali, la prima disputata di sera. I giri da percorrere sono 62, ognuno è di 4.900 chilometri. Più punti DRS. La parte centrale è stretta, insomma è un circuito cittadino veloce. Effettuare i sorpassi non è semplice. Di sicuro la Safety Car è sempre dietro l'angolo.
Formula 1, oggi il GP di Singapore: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Questo è il giorno del Gran Premio di Singapore 2025. La gara si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che la manderà in onda sul canale 207 (Sky Sport Formula 1) e in base alla programmazione di Sinner anche sul 201 (Sky Sport Un0). Streaming live per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro la gara si potrà vedere in differita su TV8 a partire dalle ore 17.