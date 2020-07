L'Hungaroring è uno storico appuntamento per la Formula 1, ma mai nella sua storia era stato disputato come terzo Gran Premio stagionale, essendo da sempre una delle gare estive. Il calendario stravolto dalla pandemia ha portato il Gran Premio d'Ungheria dunque come una delle gare d'apertura del campionato 2020. Lewis Hamilton partirà dalla pole per la 90esima volta in carriera, alle sue spalle Bottas, Stroll e Perez e poi le due Ferrari, che sembrano mostrare qualche lieve miglioramento.

A che ora inizia il GP d'Ungheria

Il Gran Premio d'Ungheria prenderà il via alle ore 15.10. Questo è ormai l'orario della maggior parte delle gare europee stabilito dalla Formula 1. Ovviamente la gara scatterà qualche minuto dopo, perché i semafori si spegneranno solo dopo il giro di ricognizione. C'è il rischio pioggia che incombe e che potrebbe stravolgere in modo totale, o quasi, l'ordine stabilito dalle Qualifiche in cui le due Mercedes hanno dato vita a una sfida a parte, come anche le Racing Point, ma solo per la terza posizione. Le Ferrari, pur lontane, oltre un secondo, sono riuscite a mettersi alle spalle Verstappen e le McLaren.

GP di Ungheria: dove vederlo in tv e streaming

Tutte le gare del Mondiale di Formula 1 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva e in streaming da Sky. Sarà così anche per il Gran Premio di Ungheria che si potrà seguire sul canale 207 e cioè Sky Sport F1, e sarà visibile anche in streaming grazie all'app SkyGo, tramite tablet, notebook, smartphone o pc. Il Gp di Ungheria si potrà seguire in chiaro invece su TV8, ma in differita e dalle ore 18.