F1 diretta GP Olanda, la partenza live alle 15: Verstappen parte dalla pole in casa sua, Ferrari in terza fila

Tra 90 minuti, a distanza di 36 anni dall'ultima volta, la Formula 1 torna in pista a Zandvoort per la gara del GP d'Olanda, tredicesima tappa del Mondiale di F1 2021: la Red Bull di Max Verstappen parte ancora in pole position dopo aver preceduto di appena 38 millesimi Lewis Hamilton nelle qualifiche. Terza fila in griglia di partenza tutta Ferrari con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°. Giovinazzi 7° con l'Alfa Romeo. Partono dalla pitlane Perez e Latifi.

A che ora inizia la gara di Formula 1 oggi: gli orari TV

La partenza della gara del GP d'Olanda di Formula 1 è fissata per oggi alle ore 15.00. Quello l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza per disputare il tredicesimo gran premio stagionale. Prima volta a Zandvoort per la F1 moderna.

Dove vedere la gara di Zandvoort: F1 oggi in TV su TV8 e Sky

Tutte le gare del Mondiale di Formula 1 2021 sono trasmesse in diretta TV su Sky e in live streaming su Sky Go. Non fa eccezione il GP d'Olanda che si può vedere sui canali satellitari Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). È possibile vedere la gara di Formula 1 di oggi in diretta streaming anche NOW, solo dopo però aver acquistato il ticket per il singolo evento. Diversi gli orari TV invece per quanto riguarda la trasmissione in chiaro del GP d'Olanda con la gara olandese che va in onda in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 18.00.