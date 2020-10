Tutto pronto per l'undicesima gara del campionato Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo il GP di Russia a Sochi, oggi andrà in scena il GP dell'Eifel. Sul circuito del Nurburgring in Germania dalle ore 14.10 di oggi, domenica 11 ottobre, proseguirà dunque la caccia al settimo titolo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes che in questa stagione vestono il ruolo di grandi favoriti così come per la gara di quest'oggi.

A che ora inizia il gran premio dell'Eifel al Nurburgring

Il gran premio dell'Eifel inizia oggi alle ore 14.10. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito del Nurburgring per giocarsi l'undicesimo successo stagionale. Non ci sono precedenti su questa pista per quanto riguarda le Formula 1 nell'era dei motori ibridi. Nell'ultima occasione in cui il Circus ha corso al Ring nel 2013 ad imporsi è stato Sebastian Vettel, allora in Red Bull, davanti agli alfieri Lotus Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.

GP Formula 1 in tv oggi: dove vederla in tv e streaming

Come accadrà anche per le prossime due stagioni, tutte le gare del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmesse in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda la gara del GP dell'Eifel sarà trasmessa dall'emittente satellitare su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, anche su NowTV. Inoltre la gara del GP del Nurburgring sarà visibile in differita dalle ore 18.15 anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).