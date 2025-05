Fiorentina-Betis LIVE, alle 21 la semifinale di Conference League in diretta: le formazioni ufficiali, c’è Kean con Gudmundsson

Alla vigilia del match di ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis, la Fiorentina ha voluto rafforzare la situazione del suo allenatore annunciando il prolungamento del contratto di Raffaele Palladino. Il tecnico, arrivato la scorsa estate dopo l'esperienza al Monza, aveva già il contratto fino al 2026, ma la società viola ha già deciso di far valere l'opzione fino a giugno 2027 prevista nell'accordo iniziale.

Una mossa a sorpresa (almeno per le tempistiche) e del tutto inaspettata quella della società gigliata, come si evince dalle parole con l'ha commentata lo stesso Palladino: "È stata una sorpresa anche per me e me l'ha comunicata il presidente Commisso mezz’ora fa. È un grande atto di fiducia e di stima. È stato bello e piacevole. Motivo di grande orgoglio. Ringrazio anche i direttori Ferrari, Pradè e Goretti. È uno stimolo in più per me e il mio staff per fare sempre di più a cominciare da domani (oggi, ndr) perché vogliamo portare la Fiorentina in finale" ha infatti detto il tecnico viola alla vigilia della decisiva sfida contro il Betis.