F1 2023, oggi il GP d’Olanda: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Dopo la vittoria di Verstappen a Spa e la pausa per le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista per il GP Olanda. Leclerc proverà a tornare sul podio dopo il terzo posto in Belgio. Fp1 in programma alle ore 12.30, alle 16:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

33 minuti fa 07:00 Prove libere F1 GP Olanda, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3 Oggi con le sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP d'Olanda del Mondiale di Formula 1 2023: sul circuito di Zandvoort si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del tredicesimo appuntamento stagionale. Le prove libere del Gran Premio d'Olanda iniziano alle ore 12:30 di oggi con le FP1. Questi gli orari della diretta TV sui canali Sky delle sessioni in pista sul tracciato olandese. Le FP2 andranno invece in scena alle ore 16:00, mentre alle ore 11:30 di domani avrà invece inizio la terza e ultima sessione di libere di questo 13° weekend di gara stagionale della F1. A cura di Michele Mazzeo