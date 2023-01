Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, il PSG dice ‘no’ al prestito di Sergio Rico. Monza su Karsdorp

Le notizie di calciomercato oggi 11 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: brutte notizie sul fronte portiere per i rossoneri. ‘No' del PSG alla richiesta di prestito per Sergio Rico e richiesta di 5 milioni ritenuta troppo elevata per Sportiello dell'Atalanta. Si lavora per l'acquisto del cartellino di Brahim Diaz. L'accordo per il rinnovo di Bennacer fino al 2027 è ad un passo mentre c'è da lavorare un po' di più per Rafael Leao.

Calciomercato Juve: i bianconeri si stanno muovendo per Karsdorp ma non sono disposti ad offrire non più di 5 milioni di euro ma la Roma vorrebbe incassare almeno 10 milioni di euro nel mercato invernale. Tutto pronto per il rinnovo di Danilo. Tiene banco sempre il prolungamento di Rabiot ma le distanze, ad oggi, sembrano importanti.

Mercato Inter: i nerazzurri continuano a lavorare sul rinnovo di Skriniar, da quale attendono una risposta alla proposta formulata. Alessandro Ciardi ha lasciato l'Inter prima di firmare il contratto da professionista e legarsi al Salisburgo fino al 2025.

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno proposto un rinnovo Smalling di due anni da 4,5 milioni di euro a stagione. Se dovesse uscire Karsdorp, pronto l'assalto a Traoré del Rennes. Per l'olandese si è fatto avanti il Monza, oltre a due club di Premier League. In uscita Shomurodov: sull'uzbeko c'è il Torino.

Calciomercato Napoli: il nome più gettonato in casa azzurra è quello di Ounahi, ma sarebbe un colpo per giugno. Ci sarebbe già il ‘sì' del calciatore ma non c'è ancora l'intesa con l'Angers, che vuole 25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista marocchino.

La Fiorentina starebbe vacillando davanti all'offerta di 34 milioni di euro per Nico Gonzalez. Alla Sampdoria piace la punta Giakoumakis del Celtic mentre il Bologna segue da vicino Zerbin del Napoli. Ecco il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

