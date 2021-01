Udinese-Inter è una partita valida per la 19a giornata di Serie A in programma allo Stadio Friuli con fischio di inizio alle 18.00 di sabato 23 gennaio. È uno dei 4 anticipi del 19° turno.

La sfida di sabato 23 gennaio alle 18 chiuderà il girone di andata della Serie A 2020/21. I nerazzurri arrivano alla sfida al secondo posto in classifica con 40 punti dopo il successo contro la Juventus. L'Udinese ha solo 17 punti in classifica e la squadra di Gotti ha bisogno di altri punti per allontanarsi dalla zona che scotta. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport 253, con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Lorenzo Minotti per tutti gli abbonati a pagamento.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Deulofeu.

Allenatore: Gotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti arbitrali: Davide Imperiale – Rodolfo Di Vuolo

Quarto ufficiale: Francesco Fourneau

Arbitro VAR: Gianluca Aureliano

Assistente VAR: Luca Mondin