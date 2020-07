Antonio Conte ha seguito l'allenamento pre-partita in campo. Ed è una novità visto che solitamente rimane negli spogliatoi fino al fischio d'inizio. Il tecnico ha voluto invece essere presente vicino ai giocatori per motivarli fino all'ultimo. In particolare ha seguito da vicino Alexis Sanchez che è tra i più in forma. Ha anche approfittato per abbracciare Di Biagio con cui ha condiviso l'avventura in Nazionale, quando era ct e l'attuale allenatore della SPAL commissario Under 21