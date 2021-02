Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione alla vigilia di Juventus-Crotone parlando della situazione generale dei bianconeri: "Le partite bisogna sempre vincerle e affrontarle con una certa mentalità senza pensare chi affrontiamo". Paratici ha parlato anche della situazione Dybala tra rinnovo e infortunio: "Paulo ha ancora qualche problemino come un'altalena: giorni sta meglio altri no. Sul rinnovo contrattuale ne stiamo parlando". Sul campionato: "Affrontiamone una per volta pi vediamo ad aprile come staremo". Paratici ha poi esaltato Chiesa: "Pensavamo che fosse questo giocatore, da Juventus. È sempre difficile giocare con una squadra come la Juve che ha anche McKennie, Kulusevski, Demiral che sono giocatori che si affacciano a palcoscenici non facili come la Champions in cui non è sempre facile esprimersi subito". Il dirigente bianconero fa anche il punto su Morata: "Giochiamo tanto, per Alvaro hanno inciso parecchio le influenze forti e disturbi intestinali che gli hanno fatto perdere un po' la condizione, però è un giocatore di grandissimo livello, un ragazzo straordinario che tornerà a ritrovare una condizione per cui potrà darci una mano nel finale di stagione".