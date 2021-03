Inter-Atalanta è una partita in programma martedì 8 marzo 2021 alle 20.45 che si gioca allo Stadio San Siro di Milano ed è valida per il 26° turno di Serie A. E' Monday Night, il posticipo del lunedì e vede di fronte la capolista Inter contro l'Atalanta, attualmente quinta in classifica. I nerazzurri di Conte devono rispondere ai successi di Milan, Juventus e Roma per evitare che la classifica si accorci, mentre gli orobici hanno necessità dei tre punti in palio per rientrare definitivamente tra le migliori del campionato. L'Inter arriva da un momento più che positivo e senza gli impegni infrasettimanali ha la possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato, al contrario della Dea che deve fare i conti anche con il ritorno di Champions League a Madrid contro il Real, equilibrando forze ed energie sia fisiche che mentali. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Mariani. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky in TV e attraverso skyGo per lo streaming.