Benevento-Roma è la sfida valida per il posticipo della 23a giornata di Serie A. Il match tra la squadra di Filippo Inzaghi e quella allenata da Fonseca, arriva in un momento buono per le due squadre dato che i campani sono stati in grado di pareggiare 1-1 sul campo del Bologna nell'ultimo turno con i capitolini che invece hanno vinto 3-0 contro l'Udinese. Una gara importante per entrambe le squadre con i ragazzi di Fonseca pronti a rispondere alla vittoria della Lazio di ieri contro la Samp.

Nel match d'andata Dzeko e compagni sono stati in grado di vincere all'Olimpico con il punteggio di 4-2 e sono anche la squadra di Serie A che ha raccolto il maggior numero di successi contro i campani. La gara sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky e in streaming su Sky Go. Attualmente i campani sono al quindicesimo posto in classifica mentre la Roma al terzo con 43 punti.