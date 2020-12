Roma – Cagliari è tra le sfide della 14esima giornata della Serie A 2020/2021, ultimo turno infrasettimanale in programma per questo 2020. Si gioca oggi mercoledì 23 dicembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. II giallorossi di Fonseca vogliono lasciarsi alle spalle lo stop subito in casa dell'Atalanta: terza in classifica con 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), la Roma ha un solo punto di vantaggio sul Napoli.

Il Cagliari dell'ex Di Francesco è tredicesimo in classifica con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e viene da due pari consecutivi, uno in casa contro l'Udinese e uno con il Parma, ed una vittoria che manca sei partite. La formazione di casa ha segnato 28 gol, subendone 21, con Mkhitaryan miglior marcatore con 7 reti. I rossoblù hanno siglato 19 reti, subendone 24, ed hanno in Joao Pedro il loro uomo più prolifico (6 gol) La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: A disp.: Farelli, Pau Lopez, Ibanez, Fazio, Smalling, Juan Jesus, Calafiori, Santon, Pellegrini, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

Allenatore: Fonseca

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Godin; Zappa, Nandez, Marin, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: A disp.: Vicario, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Carboni, Caligari, Tramoni, Pereiro, Oliva, Sottil, Ounas, Ceppitelli.

Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Luca Pairetto

Assistenti: Prenna, Muto . IV: Abbattista

Al var Manganiello assistito Lo Cicero